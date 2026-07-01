Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big

Intervistato da TMW, Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big:

E l'Italia? È caccia al nuovo ct.

"Io dico Mancini. È l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con questa Nazionale, secondo me sarebbe il profilo ideale".