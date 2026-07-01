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fcinter1908 news interviste Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…”
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Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…”
Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big
Intervistato da TMW, Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big:
E l'Italia? È caccia al nuovo ct.—
"Io dico Mancini. È l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con questa Nazionale, secondo me sarebbe il profilo ideale".
Che mercato si aspetta in Italia?—
"Attesa, caccia alle occasioni. Il mercato in Italia è sempre uguale: difficile che arrivino calciatori di alto valore economico".
(Fonte: TMW)
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