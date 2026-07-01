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Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…”

Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…” - immagine 1
Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ha parlato della situazione del calcio italiano, dalla decisione sul prossimo ct al mercato delle big:

Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…”- immagine 2
Getty Images

 

E l'Italia? È caccia al nuovo ct.

—  

"Io dico Mancini. È l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con questa Nazionale, secondo me sarebbe il profilo ideale".

Joao Santos: “Italia? Dico Mancini, è l’ultimo ad aver vinto. E sul mercato…”- immagine 3
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Che mercato si aspetta in Italia?

—  

"Attesa, caccia alle occasioni. Il mercato in Italia è sempre uguale: difficile che arrivino calciatori di alto valore economico".

(Fonte: TMW)

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