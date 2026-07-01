L'ex difensore olandese dell'Inter si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Arrivo da una squadra fantastica, voglio continuare a vincere"

Fabio Alampi Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 16:30)

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Dopo otto stagioni a Milano con l'Inter, Stefan de Vrij ha scelto di proseguire la sua carriera in Grecia, con il Panathinaikos. Il difensore olandese si è presentato ai canali ufficiali della sua nuova squadra: "Il motivo principale per cui ho scelto questa squadra è che si tratta di un grande club, con una lunga storia. Credo che fosse giunto il momento di iniziare qualcosa di nuovo nella mia carriera, mi sentivo pronto per una nuova sfida. Ero entusiasta del progetto del club, del piano a lungo termine e di tutto ciò che la squadra vuole raggiungere. Ho parlato con il direttore sportivo Stefanos Kotsolis e mi ha fatto un'ottima impressione, abbiamo le stesse idee. Ho avuto una conversazione molto costruttiva con l'allenatore, le sue squadre praticano un calcio piuttosto attraente. È un allenatore giovane e moderno. Ho capito che questa, per me, era la squadra giusta al momento giusto".

"Voglio essere un esempio per tutti, sia in campo che fuori. Con l'esperienza maturata nella mia carriera, ho imparato molto, continuo a imparare e cerco sempre di migliorare. Questo non cambierà nemmeno qui. Posso fare da mentore ad alcuni giocatori, essere un esempio con il mio comportamento e dando il massimo ogni giorno. Con il direttore ci siamo visti mentre ero in vacanza ad Atene, è stato un incontro molto positivo. Mi sono piaciute le sue idee e la sua visione per il club. È stato un primo incontro molto incoraggiante, poi ho fatto le mie ricerche. Ho parlato con altri giocatori, che mi hanno raccontato la loro esperienza. Infine ho parlato con il nuovo allenatore. Ho avuto sensazioni positive, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

"C'erano altre opzioni, ho ricevuto altre offerte, dall'Arabia Saudita e dal Medio Oriente in generale. Ognuno fa le proprie scelte, ma, come ho detto prima, questo era il progetto che mi entusiasmava di più. Per questo ho deciso di unirmi a questo club. Voglio essere importante e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Anche la mia conversazione con l'allenatore ha giocato un ruolo importante, così come il modo in cui giocano le sue squadre. Ho visto alcune delle loro partite e mi è piaciuto il loro stile di gioco: un calcio offensivo, costruzione dalla difesa e tanti movimenti costanti. Questo è stato un altro motivo per cui ho scelto questa squadra, credo che abbia il potenziale per raggiungere traguardi importanti e mi piacerebbe far parte di questo progetto".

"Ho parlato con Davide Calabria, che conoscevo non personalmente, ma perché ci eravamo affrontati tante volte come avversari. Mi ha detto cose molto positive sulla sua esperienza in squadra finora, è molto contento. Mi ha aiutato molto. Ho parlato anche con Dessers, che non conoscevo personalmente, ma con cui avevo giocato diverse volte da avversari e che aveva indossato anche la maglia del Feyenoord, la squadra in cui sono cresciuto. Ho parlato anche con Tonny Vilhena, con cui sono stato compagno di squadra sia al Feyenoord che in Nazionale. Ho parlato anche con Bart Schenkeveld, sono cresciuto con lui: anche se ha lasciato la squadra, è stato qui per diversi anni. Quando ti viene chiesto di prendere decisioni del genere, ti informi a fondo per essere sicuro di fare quella giusta. Tutti mi hanno parlato della squadra nel migliore dei modi".

"Sono abituato alla pressione: ho giocato in grandi squadre, ho vinto titoli e ho giocato nella Nazionale olandese ai massimi livelli. Fa parte del mio lavoro e con gli anni impari a gestirla. Sono qui per dare il massimo. L'obiettivo è sempre vincere e questo non cambia. Mi sento fortunato ad aver giocato negli ultimi 8 anni in un grande club, in una squadra fantastica, con la quale ho vinto diversi trofei. Come ho già detto, credo che il Panathinaikos abbia il potenziale per raggiungere i suoi obiettivi e vincere titoli. Volevo far parte di questo progetto".