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Palestra: “Ecco perchè ho scelto il Chelsea. Xabi Alonso importante, ci ho parlato due volte e…”
Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. L'esterno classe 2005 si è presentato ai canali ufficiali dei Blues: "Molte cose mi hanno convinto a scegliere il Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono molto emozionato. Ho sentito energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore. Abbiamo tanti giocatori di talento qui, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi. Mi ha parlato di come vuole che giochiamo, il che è entusiasmante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League".
"Xabi Alonso? È stato molto importante. Sento molta energia da parte sua. Inoltre, è uno dei migliori allenatori al mondo, come si può vedere dai successi ottenuti al Bayer Leverkusen. Per me è importante avere Xabi Alonso come allenatore. Ho parlato con lui due volte e sono molto contento perché mi ha spiegato cosa si aspetta da me. Sono molto felice di conoscerlo e di iniziare ad allenarmi con il Chelsea".
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