Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. L'esterno classe 2005 si è presentato ai canali ufficiali dei Blues: "Molte cose mi hanno convinto a scegliere il Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono molto emozionato. Ho sentito energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore. Abbiamo tanti giocatori di talento qui, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi. Mi ha parlato di come vuole che giochiamo, il che è entusiasmante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League".