Il portiere nerazzurro in un'intervista a AS ha parlato della stagione nerazzurra appena terminata, del futuro e dell'addio dell'olandese che andrà al Real Madrid

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 10:55)

Josep Martinez ha rilasciato un'intervista ad AS dove ha parlato della stagione eccezionale dell'Inter e dell'addio di Dumfries che sta per approdare al Real Madrid. «Abbiamo vinto il campionato e la Coppa e l'unica macchia è stata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Hanno giocato bene, hanno pressato molto e ci mancava Lautaro Martínez, che è la nostra principale minaccia offensiva e un giocatore chiave per la nostra squadra. Abbiamo sentito molto la sua assenza in quella partita», ha detto.

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-Sei stato il portiere titolare nella finale di Coppa Italia. Ma non ti sembra abbastanza giusto?

Tutti i giocatori aspirano a qualcosa di più. È vero che giocare e vincere un titolo è stato molto importante e mi ha dato una grande spinta al morale. Ho anche avuto la possibilità di giocare cinque partite di Serie A, mentre Sommer ha giocato quasi tutta la stagione. La mentalità di un calciatore è quella di voler sempre essere un giocatore chiave, pur rispettando le decisioni dell'allenatore. Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella prossima stagione.

-Chi schiereresti titolare in Nazionale?

È molto difficile per me scegliere perché abbiamo tre portieri fantastici e ce ne sono altri eccellenti che non sono stati selezionati. Il livello dei portieri spagnoli a livello internazionale è altissimo. Li adoro tutti e tre, ma concordo con De la Fuente sul fatto che Unai Simón abbia avuto fiducia negli ultimi anni e non abbia fatto nulla di male per perdere il suo posto.

-La Nazionale è un tuo obiettivo?

È una sfida per me. So quanto sia difficile entrare in nazionale, ma non mi arrendo, neanche lontanamente. Lavorerò sodo per cercare di avere un giorno questa opportunità.

-Ci parli di Dumfries? Il Real ha fatto la scelta giusta?

Penso sia un ottimo acquisto per il Real. Credo sia una scelta fantastica, anche se mi dispiace che ci lasci perché è un giocatore straordinario, il tipo di giocatore che tutti vorrebbero nella propria squadra. Dà tutto in campo e darà una vera spinta alla squadra spagnola sulla fascia destra, non solo per la sua potenza, velocità e capacità offensive, ma anche per la sua esperienza. Per la leadership, visto che era uno dei leader dell'Inter. È anche un ottimo compagno di squadra. Il Real Madrid ha preso la decisione giusta e gli auguro tutto il meglio, tranne quando giocherà contro di noi, se mai dovesse succedere.

-Come gioca Dumfries? All'Inter ha giocato da esterno con la difesa a tre e come farà ad inserirsi in una difesa a quattro?

Negli ultimi anni ha giocato in modo fenomenale con quel sistema e penso che sia l'ideale per lui grazie alle sue continue incursioni sulla fascia. Ma non credo che avrà problemi a giocare in una difesa a quattro perché è un giocatore intelligente e versatile. Sa adattarsi a diverse situazioni. Sono sicuro che Mourinho sappia già quale sarà il suo ruolo e che lo interpreterà alla perfezione.

-Come si comporta in fase difensiva?

Lo ha già dimostrato, sia in Italia che in Europa. La scorsa stagione siamo arrivati in finale di Champions League e abbiamo eliminato squadre come Barcellona e Bayern Monaco. La sua prestazione difensiva contro esterni di altissimo livello è stata straordinaria. È vero che il suo punto di forza principale è l'attacco, ma è bravo anche in fase difensiva e di solito vince molti duelli. Ultimamente gli viene chiesto soprattutto di spingersi in avanti, ma se deve arretrare un po', lo fa in modo eccellente.

-Cosa darà al Real Madrid?

Presenza, energia ed esperienza. È pronto a giocare ai massimi livelli fin dal primo minuto. Credo che darà un grande contributo alla fascia destra. Il suo profilo è in qualche modo simile a quello del miglior Mendy, per il suo continuo movimento su e giù per il campo e per quanto sia difficile superarlo in fase difensiva.

—Hai inoltre giocato con Gvardiol al Lipsia...

È stata solo una stagione, ma secondo me è stato fantastico, soprattutto considerando la sua giovane età. Ci sono pochissimi difensori centrali mancini al mondo come lui. È forte, tecnicamente dotato. Ha un'ottima visione di gioco ed è versatile perché può giocare sia da difensore centrale che da terzino. Ha le qualità per essere un giocatore chiave in una grande squadra. Quest'anno ha giocato meno, ma conoscendolo, sono convinto che farà un grande Mondiale e dimostrerà di essere quello che è: un difensore centrale di livello mondiale.

-Al Real ci sarà anche Konaté...

Era molto giovane all'epoca, ma era così bravo che il Liverpool non ha esitato a ingaggiarlo. È senza dubbio uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha già dimostrato di cosa è capace in Inghilterra e con la sua nazionale. Penso che sia un altro fantastico acquisto per il Real Madrid, in grado di rinforzare una difesa che ultimamente ha faticato. Sia lui che Dumfries forniranno un supporto di altissimo livello, completando la rosa già ricca di talento.

(Fonte: AS)