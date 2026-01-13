L'ex calciatore brasiliano di Real Madrid e Roma ha speso parole di elogio nei confronti dell'attaccante dell'Inter

Julio Baptista, ex calciatore brasiliano del Real Madrid e della Roma, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha speso parole di elogio per Pio Esposito, attaccante dell'Inter: "Se c'è un nuovo Julio Baptista in giro? Sì, Mbappé! (Risata, ndr). In questi giorni mi hanno chiesto un sacco di selfie qui a Dubai, ma perché mi hanno confuso con lui. Tra gli italiani mi piace Pio Esposito: ha una grande struttura fisica, ma abbina alla mole imponente una buona tecnica. Può fare strada. Gli auguro di fare una carriera come la mia".