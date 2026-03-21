Non va oltre l'1-1 la Juventus in casa contro il Sassuolo. Finisce in parità il match, al gol di Yildiz risponde nella ripresa l'ex Inter Pinamonti.
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fcinter1908 ultimora Serie A, la Juve non va oltre il pari: è 1-1 col Sassuolo. Locatelli sbaglia un rigore
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Serie A, la Juve non va oltre il pari: è 1-1 col Sassuolo. Locatelli sbaglia un rigore
Non va oltre l'1-1 la Juventus in casa contro il Sassuolo: al gol di Yildiz risponde nella ripresa l'ex Inter Pinamonti
Nel finale, sbaglia un rigore Locatelli: è Muric il grande eroe della serata, dopo la parata sul penalty del centrocampista bianconero. Juve quinta a 54 punti, a parimerito col Como che però giocherà domani e potrà portarsi a 57 in caso di vittoria. Il Sassuolo è invece decimo a 39.
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