Buon esordio per la Juventus di Igor Tudor, che vince allo Stadium per 2-0 contro il Parma. I bianconeri si candidano a giocare un ruolo importante nelle prime posizioni.
Buon esordio per la Juventus di Igor Tudor, che vince allo Stadium per 2-0 contro il Parma. Le parole di Bremer
A tal proposito, Gleison Bremer, difensore bianconero, ha parlato così:
"Sappiamo che Napoli ed Inter hanno qualcosa in più di noi, però se mettiamo la voglia, il sacrificio, il crederci, possiamo stare lì con loro. Dobbiamo stare insieme e vedere partita dopo partita, come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr)".
(Fonte: Gazzetta.it)
