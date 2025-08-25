FC Inter 1908
Juve, Bremer: “Scudetto? Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma possiamo giocarcela se…”

Buon esordio per la Juventus di Igor Tudor, che vince allo Stadium per 2-0 contro il Parma. Le parole di Bremer
Buon esordio per la Juventus di Igor Tudor, che vince allo Stadium per 2-0 contro il Parma. I bianconeri si candidano a giocare un ruolo importante nelle prime posizioni.

A tal proposito, Gleison Bremer, difensore bianconero, ha parlato così:

"Sappiamo che Napoli ed Inter hanno qualcosa in più di noi, però se mettiamo la voglia, il sacrificio, il crederci, possiamo stare lì con loro. Dobbiamo stare insieme e vedere partita dopo partita, come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr)".

