"Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti e arrivare il più in alto possibile"

Marco Macca Redattore 11 luglio - 02:00

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"Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti e arrivare il più in alto possibile, sapendo delle difficoltà che ci possono essere, da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sul futuro della squadra.

"Abbiamo varie trattative aperte ma non c'è fretta, bisogna fare le cose senza essere presi dalla frenesia - ha aggiunto ai microfoni di Sport Mediaset - e faremo più valutazioni. Dibu Martinez? Sta giocando il Mondiale, quindi dobbiamo aspettare anche questo".

Sullo sfondo c'è sempre la possibilità di riallacciare i rapporti con Vlahovic nonostante la separazione per la fine del contratto: "Non ho mai avuto incontri con lui quindi non serve dire se la porta è aperta o chiusa, di certo se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo" la risposta di Carnevali.