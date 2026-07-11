FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Juventus, Carnevali: “Dobbiamo costruire una squadra per raggiungere risultati importanti”

news

Juventus, Carnevali: “Dobbiamo costruire una squadra per raggiungere risultati importanti”

Juventus, Carnevali: “Dobbiamo costruire una squadra per raggiungere risultati importanti” - immagine 1
"Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti e arrivare il più in alto possibile"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti e arrivare il più in alto possibile, sapendo delle difficoltà che ci possono essere, da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sul futuro della squadra.

Juventus, Carnevali: “Dobbiamo costruire una squadra per raggiungere risultati importanti”- immagine 2

"Abbiamo varie trattative aperte ma non c'è fretta, bisogna fare le cose senza essere presi dalla frenesia - ha aggiunto ai microfoni di Sport Mediaset - e faremo più valutazioni. Dibu Martinez? Sta giocando il Mondiale, quindi dobbiamo aspettare anche questo".

Juventus, Carnevali: “Dobbiamo costruire una squadra per raggiungere risultati importanti”- immagine 3

Sullo sfondo c'è sempre la possibilità di riallacciare i rapporti con Vlahovic nonostante la separazione per la fine del contratto: "Non ho mai avuto incontri con lui quindi non serve dire se la porta è aperta o chiusa, di certo se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo" la risposta di Carnevali.

Leggi anche
Mussa: “Mondiali? Non vedo chi possa mettere in difficoltà la Francia....
Balotelli: “Scudetto? Direi Inter, Napoli o Roma. Contro di me accanimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA