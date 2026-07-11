Ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha fatto il punto sui Mondiali, arrivato ai quarti di finale. Ecco le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha fatto il punto sui Mondiali, arrivato ai quarti di finale. Ecco le sue parole:

"Se la Francia non becca una buca non riesco a vedere chi possa metterli in difficoltà. Quando partono in verticale ti fanno molto male (...). Se all'Argentina togli Messi può andare in difficoltà, mentre se alla Francia ne togli un paio ne restano comunque almeno tre in grado di fare la differenza".

Può essere più l'Argentina o l'Inghilterra l'antagonista della Francia?

"Oggi l'Argentina appare un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra. La banda di Scaloni subisce un po' troppi gol. La squadra di Tuchel poi ha un vantaggio, che sono le palle da fermo. Per questo potrebbe essere la squadra a mettere più in difficoltà la Francia in una potenziale finale. Tornando su Tuchel, il suo lavoro si vede nella verticalità e nei continui cambi di gioco".