"Non parlo di episodi singoli ma sull'1-1 c'è una situazione da commentare su Esposito. Su questi interventi il primo cartellino giallo è arrivato su Maleh, e poi i gialli influenzano la partita. Tanto è vero che siamo rimasti in dieci per un fallo di Maleh ma prima ha dato la regola del vantaggio per fallo su Cacace, sul secondo giallo a Maleh non c'è niente da dire però stavate commentando gli episodi. Non sempre gli episodi eclatanti come il rigore o il fallo di mano sono gli unici a determinare. Nulla da togliere ai meriti della Juve, l'hanno vinta meritatamente".