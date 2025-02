La Juve vince e sale a 40 punti, portandosi al quarto posto in classifica in attesa delle altre partite del weekend

L'Empoli passa in vantaggio in avvio con gol dell'ex De Sciglio sugli sviluppi di un calcio piazzato. La Juve fa fatica ma cambia marcia nella ripresa: al 60' Kolo Muani sguscia via a Goglichidze e batte Vasquez per il pareggio che dura solo tre minuti perché lo stesso Kolo Muani devia in rete un tentativo da lontano di Weah. Al 90' arriva anche il 3-1 di Vlahovic mentre al 93' ci pensa Conceicao a calare il poker su assist di Thuram.