Julio Cruz a InterTV: “Il pareggio risultato giusto, non mi aspettavo una Juve cosi”

Arriva la seconda sconfitta in tre gare di campionato per l'Inter di Chivu. I nerazzurri cadono nei minuti di recupero e Juventus-Inter termina 4 a 3 per i bianconeri. Queste le parole di Julio Cruz raccolte nel post partita dai microfoni di InterTv: "Mi dispiace molto per il gol nel finale che non ci voleva ma capita in un derby e non è una cosa bella. Non ho visto la differenza del giocare in casa da parte della Juventus, c'era rispetto e voglia di non sbagliare perchè affrontavano una squadra importante, questo è il dispiacere più grande. Non mi aspettavo questo piano partita da parte della Juventus, hanno giocato chiusi in difesa e mi aspettavo qualcosa in più giocando in casa. Sono stato un po' fortunati alla fine con quel gol da fuori ma ripeto il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio il mister e tutti i giocatori sicuramente rialzeranno la testa velocemente perchè mercoledi si giocherà un'altra partita. Abbiamo subito due gol da fuori area che generalmente non capitano ma l'Inter deve lavorare per non prendere gol del genere soprattutto a un minuto dalla fine. Mentalmente quanto aiuta scendere in campo? Il risultato non è quello che ci aspettavamo e brucia, continuerà a bruciare, perchè non era nemmeno giusto ma da lunedi ci si proietterà alla gara di Champions che ti consente di cambiare il chip. Un test di maturità superato in termine di sicurezza e concentrazione? Io ho visto una buona Inter nel primo tempo con una gara bella indipendentemente dal risultato che teneva in mano la partita ma il risultato finale non rispecchia l'andamento della gara. Sul gol di Thuram della Juve mi è sembrato che abbia mollato un po' ma ho visto tante cose positive ma ora in Champions sarà un'altra storia. Chivu è arrivato cercando di portare le sue idee e comunque li vedo bene nonostante il risultato ma so che Cristian è un tecnico che lavora benissimo e che ha preso una squadra dove Simone ha lasciato un segno importante ma io ci credo tanto e con il lavoro sono sicuro che torneranno anche i risultati. Calhanoglu? Sono contento perchè ha avuto un periodo difficile con un problema che portava avanti e oggi è stato importante per lui. Fare gol ti carica e lui ne aveva bisogno. Non ho visto un'Inter in difficoltà con un buon atteggiamento condannata da due episodi alla fine che ti cambiano il risultato"