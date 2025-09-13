A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Fare tanti gol? L'obiettivo è questo, essere letale in tutte le pèosizioni del campo. Sto migliorando in alcuni punti, ma l'obiettivo è fare gol in tutte le maniere. Mio fratello? L'anno scorso era la prima volta che giocavamo contro, adesso non sarà così, siamo abituati. Sarà una partita seria tra Inter e Juve e speriamo di vincere. Sa cosa penso di lui, è per me la persona più importante".