A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Gianluca Rocchi ha parlato ai microfoni di Dazn della Refcam che verrà utilizzata per la prima volta: "È un punto di vista particolare, da casa si vede quello che un arbitro vede in campo. Ho chiesto ai ragazzi di fare finta che non ci sia, per chi sta a casa credo che sia una cosa molto bella e molto nuova. Sicuramente è l'occasione per capire se l'arbitro era posizionato bene. la pressione quando fai certe partite è a mille".