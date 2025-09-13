Il commento dell'ex calciatore bianconero sulla sfida di questa sera, sulla Juve e anche su quanto fatto sul mercato dal club azzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 16:16)

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Alessandro Matri ha detto la sua sulla Juve e anche sul derby d’Italia in programma alle 18. L’ex attaccante bianconero ha dato dei consigli ai nuovi arrivati David e Openda: «Di farsi ispirare dalla partita e dall’atmosfera. La Juve ha il miglior attacco con David e Vlahovic ed è anche multitasking. Openda può fare il trequartista o la prima punta, hanno preso Zhegrova che mi stuzzica molto: quando ci sarà, se la gioca con Conceiçao. E poi c’è Yildiz, su cui la Juve sta giustamente puntando».

E su Vlahovic ha sottolineato: «Dusan sta rispondendo bene alle critiche, trasformando i fischi in applausi. Lo vedo con la testa giusta e la condizione fisica perfetta: la pubalgia nel passato l’ha limitato».

«La Juve – ha aggiunto l’ex giocatore - può fare un percorso di altissimo livello grazie all’acquisto di Bremer: tutti ne beneficiano e anche Kelly sembra un altro adesso. Nelle mia Juve avere giocatori forti ti migliorava le prestazioni: è una questione di equilibri e leadership, che lo scorso anno sono venuti a mancare. Poi c’è Giorgione Chiellini in società...».

Sull’Inter Matri ha detto: «Le prime giornate contano poco, ma danno dei segnali. Per me è la squadra più forte per individualità: ha cambiato allenatore, ma il percorso resta dopo aver giocato due finali di Champions. Il favorito per lo scudetto è il Napoli, Lukaku è stato rimpiazzato con Hojlund e hanno aggiunto de Bruyne in una squadra già ben avviata. Al Milan manca qualcosa in difesa ma Allegri è un allenatore navigato e sa valorizzare i giocatori come pochi. Con lui e Conte si lavora bene, sono due comandanti, hanno caratteristiche diverse ma sono due vincenti».

(fonte: La Stampa)