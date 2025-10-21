"Per quanto riguarda Pio Esposito, è con noi da quando era praticamente bambino, quindi ne abbiamo apprezzato le qualità calcistiche, ma soprattutto umane. La grande umiltà, la voglia di apprendere giorno dopo giorno, fanno sì che queste siano tutte caratteristiche che lo avviano a diventare un campioncino. Per quanto riguarda Bonny, evidentemente i riscontri che avevamo avuto, mi riferisco all'area tecnica di Piero Ausilio, Baccin, tutti noi erano positivi, ma soprattutto non dimentichiamoci che Chivu ha avuto la possibilità di allenarlo per praticamente tre mesi e quindi anche lui ha avvallato quella che era poi un'ipotesi nostra di acquisizione".