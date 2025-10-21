FC Inter 1908
Marotta: “Esposito si avvia a diventare campioncino. Quando abbiamo pensato a Bonny Chivu…”

Le dichiarazioni del numero uno dei nerazzurri sulle scelte dell'allenatore e sui due attaccanti dell'Inter
Alessandro De Felice
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida valida per il terzo turno di League Phase di Champions League tra Union Saint-Gillois e i nerazzurri di Chivu:

"Arriva con il massimo rispetto per un avversario che comunque ha fatto bene, con la consapevolezza però di esitare al ruolo del protagonista e quindi cercare di vincere in questo campo che comunque, per il calore della gente, rappresenta un ostacolo non da poco".

Vi aspettavate questo rendimento di Pio e Bonny?

"Per quanto riguarda Pio Esposito, è con noi da quando era praticamente bambino, quindi ne abbiamo apprezzato le qualità calcistiche, ma soprattutto umane. La grande umiltà, la voglia di apprendere giorno dopo giorno, fanno sì che queste siano tutte caratteristiche che lo avviano a diventare un campioncino. Per quanto riguarda Bonny, evidentemente i riscontri che avevamo avuto, mi riferisco all'area tecnica di Piero Ausilio, Baccin, tutti noi erano positivi, ma soprattutto non dimentichiamoci che Chivu ha avuto la possibilità di allenarlo per praticamente tre mesi e quindi anche lui ha avvallato quella che era poi un'ipotesi nostra di acquisizione".

