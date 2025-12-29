Pierre Kalulu, autore del primo gol della Juventus nel 2-0 dei bianconeri a Pisa, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sport Mediaset dopo il fischio finale:
Juventus, Kalulu: "Non la partita più bella, ma era una gara da vincere. Ora andiamo avanti"
Pierre Kalulu, autore del primo gol della Juventus nel 2-0 dei bianconeri a Pisa, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sport Mediaset
"Non è stata la vittoria più bella da vedere, ma era una partita da vincere. Siamo molto contenti per questa partita, ora andiamo avanti. Abbiamo sofferto nel primo tempo, dovevamo studiare l'avversario, nella ripresa abbiamo fatto quello che serviva per vincere".
"Sono molto contento per il gol. Se non avessimo vinto, avremmo buttato via il lavoro fatto per ottenere le due precedenti. Quando vinci, continui il lavoro in maniera molto più serena".
(Fonte: Sport Mediaset)
