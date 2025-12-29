«Diciamo che ho avuto la fortuna di avere subito una palla decisiva appena sono entrato e sono felice di averla sfruttata e aver fatto la scelta giusta dando il passaggio a Lautaro, merito suo perché la cosa più difficile di questo gioco è buttarla dentro, bene così».
Esposito: "Merito di Lautaro, la cosa più difficile è segnare. Difettucci? In difficoltà, ma Chivu…"
Esposito: “Merito di Lautaro, la cosa più difficile è segnare. Difettucci? In difficoltà, ma Chivu…”
L'attaccante ha fornito all'argentino la palla gol con la quale l'Inter ha battuto l'Atalanta a Bergamo
Così Pio Esposito ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta arrivata grazie ad un suo passaggio vincente per Lautaroche ha segnato il gol della vittoria.
«Non è mai facile, non lo è stato neanche questa sera portare via i tre punti, sono molto importanti. Era importante reagire dopo la confitta in Arabia, il percorso è positivo e dobbiamo dargli continuità».
«Difettuccio Inter a cosa si riferiva Chivu? Mi metti in difficoltà, ma credo che il mister vede tutti i giorni i nostri difetti e sa meglio di chiunque cosa dobbiamo migliorare. Una vittoria importante per la nostra rivale, una risposta importante soprattutto per noi stessi», ha concluso il giocatore nerazzurro.
(Fonte: SM)
