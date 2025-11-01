Esordio sulla panchina della Juventus per Luciano Spalletti, presentato alla stampa nei giorni scorsi. Prima del fischio d'inizio della partita contro la Cremonese, il nuovo tecnico bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN:
"Si punta all'inizio sui rapporti, sulle relazioni. Conta la squadra: se instauri un buon rapporto col gruppo, fatto di disciplina, ti svegli un giorno e sei di un livello superiore. Dobbiamo stare insieme qualche mese per cui, se riusciamo a creare empatia, lavoriamo meglio. Devo assolutamente trovare la possibilità di sostituire dentro il campo la qualità di Yildiz, per cui ci vuole tecnica".
"Questi calciatori sono i migliori che ho a disposizione stasera. Avere coraggio è fondamentale: o ci stai dentro nel modo giusto, o ti devi far da parte".
(Fonte: DAZN)
