Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, nel corso di un'intervista concessa a La gazzetta dello Sport ha indicato in Nicolò Barella l'avversario più difficile da affrontare: "Per me è sempre stato difficile giocare contro Barella.

Il modo in cui gioca, si muove sempre negli spazi più stretti, dove neanche lo vedi. Faccio un esempio usando la scacchiera: se l'Inter attacca da un lato e noi dall'altro, lui viene sempre dietro di te e devi guardarti sempre le spalle, ti devi adattare in base a dove si trova. La sua intelligenza in campo e il suo modo di muoversi per me lo rendono uno dei migliori".