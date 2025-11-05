Egor Sorokin, difensore russo del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter: "Sono un grande appassionato della Serie A e simpatizzante dell'Inter. È chiaro che questo aspetto passerà in secondo piano, io qui rappresento il Kairat: dovremo dare il massimo sul campo, è quello che mi interessa in questo momento. Noi in ogni scontro diamo sempre il massimo, sapete che per arrivare qui abbiamo fatto un lunghissimo viaggio. Non siamo qui per divertirci, siamo qui per dimostrare che abbiamo qualcosa da dire: vogliamo portare a casa dei punti, qualora fosse possibile, e faremo il massimo per ottenere questo risultato".