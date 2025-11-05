Egor Sorokin, difensore russo del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter: "Sono un grande appassionato della Serie A e simpatizzante dell'Inter. È chiaro che questo aspetto passerà in secondo piano, io qui rappresento il Kairat: dovremo dare il massimo sul campo, è quello che mi interessa in questo momento. Noi in ogni scontro diamo sempre il massimo, sapete che per arrivare qui abbiamo fatto un lunghissimo viaggio. Non siamo qui per divertirci, siamo qui per dimostrare che abbiamo qualcosa da dire: vogliamo portare a casa dei punti, qualora fosse possibile, e faremo il massimo per ottenere questo risultato".
Kairat, Sorokin: "Vogliamo dimostrare che meritiamo di essere qui. Daremo il massimo"
Kairat, Sorokin: “Vogliamo dimostrare che meritiamo di essere qui. Daremo il massimo”
Il difensore russo della formazione kazaka presenta così la sfida di Champions League contro l'Inter: "Non siamo qui per divertirci"
"Punti di forza della nostra squadra? Disciplina e organizzazione sono le nostre principali qualità, ma anche tutto quello che abbiamo dimostrato nelle fasi iniziali che ci hanno permesso di partecipare a questa Champions League. Siamo molto bravi anche a ripartire in contropiede. Una cosa importante che dovremo fare sarà quella di stare molto attenti ad occupare gli spazi alle spalle: giocatori come Lautaro o Thuram, se potrà scendere in campo, sono molto pericolosi. Noi vogliamo fare di tutto per dimostrare che meritiamo di essere in questa competizione e portare a casa dei punti".
