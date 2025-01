Al termine di Sparta Praga-Inter, Kaan Kairinen ha analizzato la gara ai microfoni di Idnes.cz. Nelle parole del giocatore c'è rammarica, ma anche la consapevolezza di aver fatto una buona gara. "Vorrei mettere in risalto la squadra. Per il modo in cui ha lottato e ha affrontato una squadra di livello mondiale. Non è stata una serata del tutto positiva, è vero. Ma tutti ci hanno provato, anche se questa volta non è bastato. Siamo consapevoli dell'enorme forza dell'Inter".