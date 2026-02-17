Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il KO della Juventus contro il Galatasaray per 5-2, Manuel Locatelli ha parlato così:
Gala-Juve 5-2, Locatelli: “Reazione diversa all’espulsione rispetto all’Inter, dobbiamo…”
"L'episodio del rosso di Cabal condiziona la partita, è difficile giocare in dieci ma non bisogna mettere una croce addosso a lui", dice Locatelli
"Oggi abbiamo fatto più fatica, abbiamo fatto degli errori che non dovevamo fare, anche in fase di palleggio, l'abbiamo pagata. Dobbiamo credere nella rimonta? C'è prima la partita col Como, daremo tutto quello che potremo dare, ci dobbiamo credere ma è difficilissimo, il cuore lo metteremo comunque"
Due reazioni opposte all'inferiorità numerica nel giro di tre giorni: è d'accordo?
"L'episodio del rosso di Cabal condiziona la partita, è difficile giocare in dieci e non bisogna mettere una croce addosso a lui. Non abbiamo avuto la stessa reazione, eravamo scarichi e non ce lo possiamo permettere a questi livelli. Non dovevamo prendere altri gol, sono step di crescita e dobbiamo farli in fretta"
