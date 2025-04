Un'occasione sprecata la sua, davanti alla porta, che ha sfiorato il palo e ha messo paura agli interisti quando il risultato era ancora sullo zero a zero. Harry Kane alla fine della partita non era contento per il due a uno ed era pure un po' seccato per i festeggiamenti nerazzurri che hanno seguito la vittoria. La Bild e Kicker riprendono quelle dichiarazioni e si chiedono se proprio la gioia interista possa fare da motivazione per la gara di ritorno.