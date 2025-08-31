Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Inter e si è soffermato soprattutto sulla sua fascia da capitano.
Udinese, Karlstrom: “Provo ad essere sempre me stesso e mi focalizzo sul gioco”
Le parole del centrocampista dell'Udinese prima della partita di San Siro contro l'Inter
Difficile entrare nella testa dei compagni fin da subito?
Provo solo ad essere me stesso e gioco normalmente ma con più responsabilità nello spogliatoio e in campo più dalla parte della squadra. Mi focalizzo sul gioco, questo faccio.
