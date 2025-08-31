FC Inter 1908
Le parole del centrocampista dell'Udinese prima della partita di San Siro contro l'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Inter e si è soffermato soprattutto sulla sua fascia da capitano.

Difficile entrare nella testa dei compagni fin da subito? 

Provo solo ad essere me stesso e gioco normalmente ma con più responsabilità nello spogliatoio e in campo più dalla parte della squadra. Mi focalizzo sul gioco, questo faccio.

(Fonte: DAZN)

