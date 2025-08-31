Udinese, Nani: “Mercato? Qualcosa succederà. Zaniolo? Un sogno ma…”

FC Inter 1908
Le parole del dirigente del club friuliano a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro l'Inter
Intervistato da DAZN, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese ha parlato del mercato dei bianconeri e si è soffermato anche sull'ex Inter Zaniolo che è stato accostato al mercato del club friulano:

-Soddisfatti del lavoro fatto? 

Abbiamo fatto quello che volevamo. Dobbiamo completare la rosa, mancano 24 ore: tante cose succederà e qualcosa succederà. Poi faremo un punto. Siamo i linea con il nostro programma. Stiamo continuando il lavoro del mister dello scorso anno. Abbiamo giocato finora anche con un 2008 in difesa. Dobbiamo completare ma siamo in linea e consapevoli di dover fare qualcosa. 

-Due attaccanti sono arrivati: la sensazione è che nella storia dell'Udinese c'è sempre un giocatore di raccordo...

Comunque una caratteristica che ci manca. Iker fa gioco, è molto bravo ma non attacca la profondità. Una ricerca che stiamo facendo e proviamo a completare la rosa.  

-Zaniolo pista chiusa? 

Di fatto non è un calciatoreche non dovrebbe giocare all'Udinese e ha valutazioni alte. Sarebbe un sogno perché è forte, ha dimostrato le sue qualità e ha certe caratteristiche e penso che il Galatasaray vuole tenerselo stretto. 

(Fonte: DAZN)

