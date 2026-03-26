L'ex attaccante ha fatto una panoramica tra il campionato di Serie A e l'imminente impegno della Nazionale

Fabio Alampi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 22:32)

L'ex attaccante David Di Michele è intervenuto ai microfoni di Stile TV: "Italia? Ci auguriamo di andare ai Mondiali, perché altrimenti sarebbe una sconfitta per tutti. Gattuso è concentrato e voglioso, le esperienze all'estero lo hanno fatto crescere. Ha preso una Nazionale che in quel momento era ad un livello basso, e l'ha migliorata".

"Serie A? La prossima giornata ci può far capire meglio come andrà questo campionato. L’Inter che pareggia a Firenze ci dice che nulla è già deciso. Il Napoli rispetto al Milan ha avuto tantissime assenze ed è ancora lì a combattere, questo ci fa capire la forza del collettivo e la grande mentalità di Antonio Conte. I rossoneri sono in lotta con una squadra magari non competitiva per lo scudetto ma che ci dimostra che Allegri sa fare le scelte giuste e far giocare la squadra come vuole lui".

"Sul rendimento delle italiane in Champions non c’è una spiegazione vera e propria, la differenza è l’intensità che hanno gli altri rispetto a noi. Il Bodo Glimt con l’Inter ha mantenuto ritmi superiori tra andata e ritorno. Noi tatticamente siamo bravi ma spesso facciamo un giro palla lento e sterile, mentre gli altri lo fanno ad altissima intensità. Tutti pensavamo che l’Inter sarebbe passata, invece ha avuto il sorteggio peggiore".