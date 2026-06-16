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Kessie: “Bonny-Costa d’Avorio? Ottima notizia, è stato decisivo. Sul ritorno in Serie A…”
Al termine di Costa d’Avorio-Ecuador, gara valida per il primo turno del Gruppo E dei Mondiali, l’ex centrocampista di Cesena, Atalanta e Milan Franck Kessie ha rilasciato in zona mista un’intervista alla Gazzetta dello Sport.
Prima del Mondiale vi ha raggiunti Ange-Yoan Bonny, che ha cambiato la maglia della Francia con quella della Costa d’Avorio.
“Un’ottima notizia. E le sostituzioni sono state decisive: lui, Amad Diallo che ha fatto gol, e poi gli altri che sono entrati”.
La sua storia con l’Italia va considerata chiusa o è ancora aperta?
“Diciamo così: sono al Mondiale e penso al Mondiale. Poi aggiungiamo che sono ancora un giocatore dell’Al Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede, in Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c’è solo il Mondiale”.
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