"Non esiste uno tranquillo come Anan: è un po’ emozionato, ma sta bene. Ha davanti un’altra tappa in cui dovrà dimostrare il suo valore. Siamo emozionati fino al cielo, ancora non crediamo che stia succedendo. Non è un trasferimento normale, è una cosa pazzesca. È il più grande nella storia del calcio israeliano per il club, per i soldi e per l’età. È incredibile, ancora non credo che stia succedendo. Sapevo che sarebbe arrivato a certi livelli, ma che a 22 anni sarebbe stato all’Inter? Questo non l’avrei mai creduto”.