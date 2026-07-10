Anan Khalaili è atteso dal trasferimento all’Inter, campione d’Italia, dopo che è stato raggiunto un accordo con il suo club, l’Union Saint-Gilloise. Il padre, in una conversazione con Haaretz, ha commentato così l'imminente trasferimento, con il giocatore arrivato oggi a Milano per le visite mediche.
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Khalaili sr: “Dopo Palestra, l’Inter ha voluto solo Anan! Sogna il Liverpool ma San Siro…”
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"Non esiste uno tranquillo come Anan: è un po’ emozionato, ma sta bene. Ha davanti un’altra tappa in cui dovrà dimostrare il suo valore. Siamo emozionati fino al cielo, ancora non crediamo che stia succedendo. Non è un trasferimento normale, è una cosa pazzesca. È il più grande nella storia del calcio israeliano per il club, per i soldi e per l’età. È incredibile, ancora non credo che stia succedendo. Sapevo che sarebbe arrivato a certi livelli, ma che a 22 anni sarebbe stato all’Inter? Questo non l’avrei mai creduto”.
Il padre racconta di aver capito per la prima volta che l’operazione poteva davvero concretizzarsi circa due settimane fa, quando Marco Palestra — giocatore seguito dall’Inter — ha firmato con il Chelsea.
“Quando Palestra ha firmato con il Chelsea, Anan era il primo, il secondo e il terzo candidato lì, all’Inter. Non c’erano altri candidati. Lo volevano con tutte le loro forze. Anan ha sempre creduto e saputo di appartenere a questi livelli. Lui crede di poter fare ancora un altro salto. Sogna il Liverpool: anche se gli mettessero davanti il Barcellona, lui vorrebbe il Liverpool. Vuole giocare ad Anfield. Anche se San Siro, per pubblico, è più grande”.
Khalaili senior ha parlato anche delle difficoltà legate al passaggio all’Inter, ammettendo che “non sarà facile”.
“È una delle squadre migliori, di primissima fascia in Europa. Due finali di Champions League in quattro anni, due scudetti in quattro anni: è tra le otto squadre più forti al mondo. Ci sarà molta pressione, ma un calciatore deve saper rendere sotto pressione. Se non riesce a farlo, è un problema suo. Io però credo in lui”.
Dopo la firma, Khalaili diventerà il calciatore israeliano più costoso della storia. Finora il record apparteneva a Munas Dabbur, acquistato dal Siviglia dal Salisburgo per circa 17 milioni di euro. Oscar Gloukh, passato dal Salisburgo all’Ajax per circa 15 milioni, è terzo, mentre al quarto posto c’è ancora Dabbur, trasferitosi dal Siviglia all’Hoffenheim per circa 12 milioni. Al quinto posto figura Eyal Berkovic, passato dal West Ham al Celtic per circa 9 milioni di euro.
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