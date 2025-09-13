K. Thuram: “Ecco cosa ci ha detto Tudor. Marcus pensa che io sia forte. Ho tre idoli”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "Marcus pensa che sono forte e posso fare la differenza. Cosa ha detto Tudor? Non ha parlato solo di mio fratello ma dell'Inter che è una squadra molto forte. Ha detto che dobbiamo giocare come sempre in avanti, con coraggio e personalità. Yaya Touré, Pogba e Vieri sono i miei tre giocatori preferiti".
Le dichiarazioni del giocatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter
(Dazn)
