"Da dove dovremmo iniziare? Se dovessimo riassumere la partita, penso sia chiaro che siamo sembrati un po' spaventati e ansiosi nel primo tempo. In difesa siamo stati ok, ma semplicemente non abbiamo osato fare nulla con la palla, continuavamo a perderla. Sento che abbiamo avuto un controllo molto migliore nel secondo tempo. Si è trasformata in una gara difensiva. Dobbiamo essere onesti e ammettere che non era esattamente come avevamo immaginato che si sarebbe svolta la partita, ma il gol che abbiamo segnato in occasione del nostro 2-0 è stato assolutamente fantastico. E questo è un po' tipico nostro: in qualche modo riusciamo a mettere insieme qualcosa quando ne abbiamo più bisogno".