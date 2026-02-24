Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Luis Henrique ha parlato così del match di San Siro:
Luis Henrique: “Oggi sfortunati, dobbiamo fare di tutto per vincere lo scudetto”
L'Inter perde anche al ritorno a San Siro e viene eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt: le parole di Luis Henrique
"Oggi abbiamo provato di tutto, c'è mancato il gol all'inizio. Non abbiamo avuto fortuna, il Bodo è forte, sta facendo vedere a tutti la sua forza, abbiamo avuto sfortuna"
In campionato dominanti, in Europa fuori
"Dobbiamo alzare il livello e giocare sempre al massimo, in Europa tutti vogliono vincere e sono tutti forti, dobbiamo alzare la testa per far di tutto per vincere il campionato, dobbiamo fare di più"
