Al termine di Inter-Bodo, Luis Henrique ha commentato la gara in mix zone. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Abbiamo fatto tutto per vincere, è mancato il gol. Il Bodo è un avversario che lavora bene, forte, che fa tutto per non subire gol. Non abbiamo avuto la fortuna di fare gol. Abbiamo dato priorità al campionato? No, noi facciamo sempre di tutto per vincere, ma il calci è così. Adesso dobbiamo guardare al campionato e fare punti per vincere. Sottovalutato il Bodo? No, da parte nostra mai".