Le parole del calciatore francese che in estate è stato associato anche al calciomercato dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 23:21)

Manuel Konè, dopo la partita di Europa League vinta dalla Roma due a uno in casa del Nizza ha parlato della gara ma anche in generale del momento vissuto dalla squadra giallorossa: «Mi aspettavo facessimo bene. Con Gasperini nuovo allenatore sappiamo quello che vuole ci dà tanto in allenamento, stiamo bene e ci troviamo bene tra noi. Le vittorie poi arrivano e vogliamo continuare così», ha sottolineato.

-Titolare indispensabile, te lo aspettavi questo exploit?

È da tempo che lavoro per arrivare a questi risultati. La Roma ha dato tanto e mi ha "cercato" nell'ultimo mercato e voglio ricambiare questa fiducia. Lavoro tanto, non voglio restare seduto sugli allori e spero che anche il CT veda il lavoro che faccio.

-Roma favorita per l'EL vista la storia recente?

Andiamo piano, piano piano. Non ci interessa dire se siamo favoriti. Noi rimaniamo umili e poi vediamo cosa riusciremo a raccogliere. Vogliamo essere migliori e spero ci sia una lunga storia da scrivere.

(Fonte: SS24)