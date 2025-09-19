FC Inter 1908
Di Biagio: “Kone? Potenzialità enormi, l’Inter ci aveva visto giusto. La Roma…”

L'ex centrocampista ha voluto spendere parole di elogio nei confronti del francese, colonna della Roma e obiettivo di mercato dei nerazzurri
Luigi Di Biagio, ai microfoni del Corriere della Sera, ha voluto spendere parole di elogio nei confronti di Manu Kone, colonna della Roma e in estate accostato all'Inter: "Segna poco? Sì, certo. Ma se andiamo con la lente, vedrà che riusciremo a trovare difetti in ogni giocatore.

Il francese è un centrocampista dalle potenzialità enormi, fisicamente imponente. Buon per la Roma e per Gasperini che ce l'ha in organico. E aggiungo: bene per i giallorossi che non sia stato ceduto in estate, l'Inter aveva visto giusto con lui. Farà una grande stagione, non ho dubbi".

