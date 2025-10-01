Intervistato dal quotidiano, il francese ha raccontato di aver sentito in quei giorni Marcus Thuram e Yann Sommer

Retroscena di mercato raccontato da Manu Koné ai microfoni del Corriere della Sera. Il centrocampista della Roma è stato un obiettivo dell'Inter a metà agosto ma i giallorossi hanno deciso di bloccare la sua cessione e di trattenerlo.

Intervistato dal quotidiano, il francese ha raccontato di aver sentito in quei giorni Marcus Thuram e Yann Sommer, suoi compagni ai tempi del Borussia Moenchengladbach.

Ecco le sue parole: "Se è arrivata qualche telefonata da loro? Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene".