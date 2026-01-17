FC Inter 1908
Kristensen: “Migliorati tantissimo rispetto all’andata. Inter forte, noi dobbiamo…”

Kristensen: “Migliorati tantissimo rispetto all’andata. Inter forte, noi dobbiamo…” - immagine 1
Le dichiarazioni di Kristensen a pochi minuti dal calcio d'inizio di Udinese-Inter: i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Udinese-Inter, Thomas Kristensen ha parlato così del match della Bluenergy Arena:

"Siamo migliorati tantissimo dalla partita contro l'Inter dell'andata, oggi dobbiamo dimostrare di nuovo di poter far bene contro un avversario forte come loro"

