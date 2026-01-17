Luis Henrique a InterTV: “Gara difficile ma abbiamo lavorato tanto per…”

I friulani sono reduci dal 2-2 contro il Pisa, mentre i nerazzurri dal successo per 1-0 sul Lecce

Il gennaio di fuoco prosegue in casa nerazzurra. L'Inter torna in campo al Bluenergy Stadium di Udine per una sfida che mette in palio punti pesanti per tenere a distanza le inseguitrici contro l'Udinese cbe nella gara d'andata inflisse la prima sconfitta ai nerazzurri battuti al Meazza dopo esser andati in vantaggio con Dumfries. Queste le parole di Luis Henrique rilasciate ai microfoni di InterTV: "Sarò una gara difficile ma abbiamo lavorato tanto per portare i 3 punti a casa. Gara troppo importante dobbiamo continuare cosi, stiamo lavorando tanto per proseguire il nostro percorso"