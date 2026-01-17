Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole sulla corsa scudetto

Marco Astori Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 10:16)

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole sulla corsa scudetto in Serie A: «Inter e Milan, prima e seconda in campionato, sono imperfette ma forti. Una sfida bella e apertissima. I pregi? Per l'Inter, la continuità. Negli ultimi anni è spesso stata la squadra più brava. E dopo una stagione senza vittorie, Chivu è riuscito a farla ripartire. Per il Milan, il centrocampo. Rabiot ha svoltato la squadra. Con Fofana, Modric e Loftus-Cheek forma un reparto fortissimo, anche nel fisico».

Un difetto per ciascuna?

«L'Inter ha un gioco abbagliante, ma negli scontri diretti soffre dal punto di vista emozionale. Il Milan quando deve fare la partita, e difendere a campo aperto, fatica a tenere alta l'attenzione».

E sul mercato?

«L'Inter a destra ha bisogno di rinforzi subito. Se Dumfries rientrerà fra un mese, sarà passata un'altra dozzina di partite. Il Milan aveva bisogno di un centravanti e lo ha preso. Sulle palle alte, Füllkrug può fare la differenza».

Il Milan corre per lo scudetto senza coppe. Quanto conterà?

«Tanto, come per il Napoli lo scorso anno e per l'Inter quello prima, da marzo in poi. Per gli altri sarà un tour de force».

Quante sono le pretendenti per lo scudetto?

«La gara è a cinque, compresa la Roma, che in attacco si è rinforzata. Malen è un acquisto serio. E lo sarebbe per la Juve Mateta, atleta enorme. Non credo che possano ambire a un posto Champions Atalanta e Como, anche se hanno grandi talenti.

Nico Paz è impressionante».

Fra gli allenatori, chi l'ha stupita?

«Chivu. Comunica in modo onesto e coraggioso. Entra nel cuore dei calciatori, e la crescita di Pio Esposito ne è la prova».

Martedì riparte la Champions. Come vede le italiane?

«L'Atalanta è più forte dell'Athletic Bilbao. Per il resto, sarà durissima. L'Arsenal, avversaria dell'Inter, con il Bayern Monaco è la favorita per vincere il torneo. Il Napoli a Copenaghen dovrà sfidare anche il freddo. E la Juve col Benfica dovrà vedersela con Mourinho. Mi aspetto che tutti diano il massimo, e sono contento di poterlo raccontare su Sky, dove lavoro da più tempo di quanto ne ho passato all'Inter. Ormai è la mia famiglia».

Vede italiane fra le prime otto?

«Forse l'Atalanta. L'Inter è al top in Europa per palle gol, ma ne trasforma una su tre, anche per un fatto di età media. Il Napoli ha tanti infortuni ed è in ritardo in classifica, come la Juve. Domenica 25 peraltro le due squadre si incontreranno in campionato. Ed è difficile programmare il turnover con un calendario così fitto».