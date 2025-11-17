Sebino Nela, ex difensore della Roma, ai microfoni de Il Giornale ha indicato la sua favorita per la conquista dello Scudetto: "L'Inter resta la squadra che gioca meglio e più attrezzata per vincere lo Scudetto, ma occhio a questa Roma che sta crescendo bene. È ancora presto per guardare la classifica, ma dobbiamo già prenderne atto.
Nela: “Scudetto? Inter la più attrezzata e quella che gioca meglio. Ma occhio a…”
L'ex difensore della Roma ha indicato la sua favorita per la conquista del titolo, ma avverte: "È ancora presto"
La classifica è cortissima e c'è spazio per sognare anche per Napoli e Milan. Sono poi convinto che Luciano Spalletti tirerà fuori dalla crisi la Juve".
