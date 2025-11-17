La famiglia per me è tutto. Mi ha permesso di essere l’uomo che sono. Ho un legame unico con i miei fratelli, sono gli unici veri amici che ho. Siamo tutti competitivi. Ci sfidavamo in ogni cosa: calcio, basket, tennis e tanto altro Io e Stefan contro Aleksandar e papà. Chi vinceva? Dipende, ma spesso loro. Eravamo sempre davanti, poi alla fine la vincevano sempre loro. Insomma, quando nostro padre decideva di impegnarsi. Ho imparato tanto da lui. Ho imparato ad apprezzare il senso del lavoro e della fatica. Ho compreso l’importanza del sacrificio e della dedizione quotidiana. Sono fortunato ad averlo come padre.