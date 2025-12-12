FC Inter 1908
Intervenuto come ospite a TMW Radio, Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa, ha fatto alcune considerazioni anche sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa, ha fatto alcune considerazioni anche sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

"Come organico vedo più avanti l'Inter, il fatto di lottare in alto anche in Champions è più pronta al doppio impegno. Il Napoli ha avuto diversi infortuni importanti, in campionato sta rispondendo bene".

"Anche il Milan sta facendo bene, ma anche la Roma arriverà fino in fondo. Gasperini è uno dei migliori in giro".

(Fonte: TMW Radio)

