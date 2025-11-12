«Si gode la vita, il calcio, è maturo per la sua età più di altri giovani. Non mi preoccupa il suo stile di vita. Ha bisogno di essere protetto e supportato, da noi e da chi gli sta intorno. È un genio, il più forte nel suo ruolo». Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato così di Lamine Yamal e non solo a Catalunya Radio.

«Ha vissuto molto e si gestisce molto bene. È un professionista, si allena più duramente di chiunque altro. Soffre di pubalgia, ed è encomiabile che stia giocando anche durante la convalescenza. Sono felicissimo di lui. Come calciatore è un genio e ha bisogno di essere protetto. Non ha ancora raggiunto il suo apice. È il migliore al mondo nel suo ruolo. Nion è a disposizione della Nazionale? Abbiamo avvisato subito quando il medico ce lo ha detto e lo abbiamo comunicato alla federazione. Non vogliamo polemiche. Vogliamo che il nostro giocatore torni a stare bene come deve. Il Barcellona vuole che il suo giocatore sia a disposizione del club. Il periodo di riposo coincide con la sosta per le nazionali. Questo non influisce sulla qualificazione della Spagna, che è praticamente garantita», ha aggiunto sul calciatore.