Vincent Laurini, ex difensore dell'Empoli, ha detto la sua su queste prime giornate di campionato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "L'Inter è la squadra più forte del campionato come rosa. Poi il campionato è lungo ed è presto per dare i primi giudizi, aspetterei almeno la sosta di Natale per tirare le somme".