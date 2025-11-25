"Le ultime quattro partite saranno le più difficili, siamo preparati su tutti gli aspetti", ha ammesso Lautaro Martinez

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 20:47)

Intervenuto ai microfoni di Inter TV in vista del match contro l'Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha parlato così:

"Le ultime quattro partite saranno le più difficili, siamo preparati su tutti gli aspetti. Abbiamo recuperato le energie, domani sarà una partita importante, loro sono una squadra importante e dovremo essere attenti"

A cosa bisogna stare più attenti?