Il feeling con i compagni di reparto?
"Mi sento bene con tutti, cerco sempre di dare il massimo chiunque sia al mio fianco. Diamo tutto per la squadra per cercare di far vincere l'Inter"
Intervenuto ai microfoni di Inter TV in vista del match contro l'Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha parlato così:
"Le ultime quattro partite saranno le più difficili, siamo preparati su tutti gli aspetti. Abbiamo recuperato le energie, domani sarà una partita importante, loro sono una squadra importante e dovremo essere attenti"
A cosa bisogna stare più attenti?
"Alle ripartenze, hanno giocatori veloci. Hanno qualità, hanno giocatori anche esperti e riconosciuti a livello internazionale. Dovremo essere attenti a tutto, dobbiamo essere pronti con le nostre armi per metterli in difficoltà"
