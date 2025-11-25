"Nei momenti difficili la squadra viene fuori, dovremo prestare attenzione ai dettagli che faranno la differenza", dice Lautaro

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 19:31)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato così alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid:

"Sicuramente dopo il derby c'era l'amaro in bocca, è una delusione, abbiamo fatto un'ottima gara, avremmo meritato di più, fa male però il gruppo era consapevole di aver fatto una grande prestazione. Siamo pronti per la partita di domani, abbiamo voltato pagina, domani sarà difficile"

"In quest'ultimo periodo ci sta mancando qualcosina, ci questo ci fa preoccupare un po' perché la prestazione c'è sempre. Nei momenti difficili la squadra viene fuori, dovremo prestare attenzione ai dettagli che faranno la differenza"

"Domani sarà una partita importantissima, veniamo dal KO nel derby, abbiamo bisogno di fare tre punti, le ultime tre gare saranno difficili. Domani è importante, abbiamo recuperato e preparato bene la partita anche se in un giorno solo. Conosciamo il Cholo, è da tanto tempo lì. Cercheremo di dar loro fastidio"