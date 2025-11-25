Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Ho tempo domani di dire determinate cose, abbiamo visto un po' il Milan e l'Atletico: oggi abbiamo fatto rifinitura per essere al meglio consapevoli che non è mai facile giocare qua contro una squadra preparata bene che può mettere in difficoltà tutti.

Domani dovremo essere equilibrati, dovremo avere un certo atteggiamento trovando equilibrio e le cose giuste che possono far male a loro. Sarà una partita intensa, ma noi siamo pronti a giocarcela.

E' un'altra competizione, voglio vedere le cose buone fatte nel derby, magari aggiungendo un pizzico di fortuna: siamo contenti di quello che stiamo facendo. Una sconfitta contro il Milan non è il massimo ma arriva dopo una grande prestazione: purtroppo arriviamo senza niente quindi un pizzico di fortuna a volte serve.