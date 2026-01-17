Le parole del capitano nerazzurro in una lunga intervista concessa a AFA Estudio

Gianni Pampinella Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 19:32)

Lautaro Martinez si racconta in una lunga intervista per AFA Estudio. "Nel calcio moderno i giocatori passano continuamente da un club all'altro, nel passato era più comune vedere un giocatore restare tanto tempo nella stessa squadra. Tu perché hai scelto di restare così tanto nell'Inter? Hai trovato il tuo posto nel mondo? Senti che non hai bisogno di andare altrove?", è la prima domanda per il Toro che ha rimarcato di stare bene a Milano.

"Ed è anche difficile pensarla diversamente. In primis, da quando sono arrivato qua, l'Inter mi ha sempre trattato bene e mi sono sempre trovato benissimo. Oggi sono il capitano di una squadra molto grande a livello mondiale. E negli ultimi anni, da quando sono arrivato io, abbiamo vinto molti titoli, siamo arrivati a due finali di Champions e alla finale di Europa League. Io ho sempre dato priorità all’aspetto sportivo, non a quello economico, perché se fosse stato per i soldi sarebbe stato difficile dire di no a certe offerte".

"Ma ho sempre scelto in base alla famiglia, anche all’aspetto economico ma soprattutto a dove ero felice, dove stavo bene, dove mi sentivo a mio agio. E non la chiamo zona di comfort, perché ogni giorno cerco di migliorarmi, come facevo al Racing. La verità è che quando vinci dei titoli vuoi continuare a vincere, e questo è lo spirito e la fame che bisogna avere. Io oggi qui sto molto bene, sono felice. La mia famiglia è qui. I miei figli vanno a scuola qui. E niente, siamo felici. Ho rinnovato anche il contratto con l'Inter, sto bene qua

OSSESSIONE CHAMPIONS E SOGNO RACING — L'argentino torna sulle due finali di Champions League: "Senza dubbio per me oggi la Champions è un’ossessione perché siamo stati così vicini e non siamo riusciti a farcela. Più che altro la finale col City più che quella contro il PSG, dove non c’è stata partita. Quella è difficile da commentare, è difficile parlare di quello che è successo quella notte, ma con il City siamo stati davvero vicini. Ed era una finale dove loro forse erano i favoriti. In quel momento arrivavamo noi più tranquilli. E loro arrivavano come i favoriti, quindi forse è stata una partita che abbiamo giocato più rilassati, più tranquilli, e siamo stati vicini a farcela".

Lautaro non nasconde il suo sogno, ovvero tornare al Racing un giorno. "E poi ovviamente lo dico a mia moglie sempre: l'altro sogno è tornare al Racing. Ma quello perché è una promessa che ho fatto alla mia famiglia e anche ai miei figli. Le faccio indossare la maglia in continuazione perché mi piacerebbe tantissimo che anche loro vedessero cosa significa il calcio per noi e cosa significa il Racing nella mia vita, perché al di là di tutto mi ha cambiato la vita, mi ha dato l’opportunità di diventare un giocatore professionista e, beh, sarò grato per tutta la vita a tutta la gente".

(AFA Estudio)