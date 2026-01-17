"Su Elmas probabilmente era uno stato influenzale, aveva giramenti di testa, quindi non si tratta di un vero e proprio infortunio. Per Politano e Rrahmani le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni. Siamo felici per la vittoria, complimenti alla squadra, visto che siamo ancora in una situazione molto difficile. Numericamente non siamo tanti, i calendari sono serrati. Il Napoli è l'unica squadra italiana a dover giocare 9 partite a gennaio, avendo iniziato il 4 e non il tre. Il calendario è stato fatto male, a mia memoria non è mai successo che una squadra, che ha vinto la Supercoppa, giocasse 9 partite in 28 giorni".