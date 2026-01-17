FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stellini, vice di Conte sulla panchina del Napoli, ha analizzato così la vittoria degli azzurri al Maradona
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stellini, vice di Conte sulla panchina del Napoli, ha analizzato così la vittoria degli azzurri al Maradona:

"Su Elmas probabilmente era uno stato influenzale, aveva giramenti di testa, quindi non si tratta di un vero e proprio infortunio. Per Politano e Rrahmani le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni. Siamo felici per la vittoria, complimenti alla squadra, visto che siamo ancora in una situazione molto difficile. Numericamente non siamo tanti, i calendari sono serrati. Il Napoli è l'unica squadra italiana a dover giocare 9 partite a gennaio, avendo iniziato il 4 e non il tre. Il calendario è stato fatto male, a mia memoria non è mai successo che una squadra, che ha vinto la Supercoppa, giocasse 9 partite in 28 giorni".

"A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano queste partite. Le energie non sono al massimo, ma la squadra ha vinto. A livello fisico è difficile, dovremo fare delle valutazioni con il club perché ci serviranno giocatori. Se certi giocatori non vengono utilizzati è ovvio che abbiamo bisogno di sostituzioni, altrimenti dobbiamo andare a pescare nella Primavera. Numericamente, a centrocampo e in attacco non siamo molti".

(Fonte: DAZN)

