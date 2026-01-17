Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stellini, vice di Conte sulla panchina del Napoli, ha analizzato così la vittoria degli azzurri al Maradona:
news
Stellini: “Mai successo che una squadra giocasse 9 volte in 28 giorni, calendario fatto male”
"Su Elmas probabilmente era uno stato influenzale, aveva giramenti di testa, quindi non si tratta di un vero e proprio infortunio. Per Politano e Rrahmani le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni. Siamo felici per la vittoria, complimenti alla squadra, visto che siamo ancora in una situazione molto difficile. Numericamente non siamo tanti, i calendari sono serrati. Il Napoli è l'unica squadra italiana a dover giocare 9 partite a gennaio, avendo iniziato il 4 e non il tre. Il calendario è stato fatto male, a mia memoria non è mai successo che una squadra, che ha vinto la Supercoppa, giocasse 9 partite in 28 giorni".
"A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano queste partite. Le energie non sono al massimo, ma la squadra ha vinto. A livello fisico è difficile, dovremo fare delle valutazioni con il club perché ci serviranno giocatori. Se certi giocatori non vengono utilizzati è ovvio che abbiamo bisogno di sostituzioni, altrimenti dobbiamo andare a pescare nella Primavera. Numericamente, a centrocampo e in attacco non siamo molti".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA