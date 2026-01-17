FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste Spalletti: “Cagliari un po’ fortunato ma ha meritato: capitano partite così. Testa alla prossima”

Spalletti: “Cagliari un po’ fortunato ma ha meritato: capitano partite così. Testa alla prossima”

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti commenta così il ko della sua Juventus contro il Cagliari per 1-0
Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti commenta così il ko della sua Juventus contro il Cagliari per 1-0.

“Sconfitta? Me la spiego così, il Cagliari l’ha meritata, si è chiuso bene, ha lottato su ogni pallone, ha tentato di ripartire bene. Non siamo riusciti a essere più cattivi in alcune situazioni, delle partite devono andare così, si pensa alle successive.

Di più di cambi? No perché poi si lasciano un po’ trascinare dalla frenesia, perdono lucidità. Conceicao veniva a fare il mediano invece di puntare, Zhegrova si allontanava dalla zona calda per avere palla sui piedi… Se poi si abbassa Conceicao e Zhegrova, devono fare le ali Kalulu e Kelly… I difensori devono fare i difensori se gli attaccanti fanno gli attaccanti, bisogna essere più nei ruoli, ma la partita l’abbiamo fatta, con ritmo. Abbiamo perso poche palle inutili, ma è il minimo indispensabile. Doveva andare così. Abbiamo fatto quello che la gara richiedeva. Dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche episodio in più, tipo la punizione che abbiamo concesso sul gol, non è che dobbiamo fare fallo per forza. I duelli si perdono anche. Loro sono stati un po’ fortunati, ma questi episodi capitano, la prossima volta magari a favore per noi. Sono cose abbastanza normali. Abbiamo un obbligo verso il ruolo, la professione, dobbiamo essere pignoli verso noi stessi.

Yildiz è stato sfortunato in due o tre episodi, nella nostra gara ho visto quattro o cinque volte la palla girare male, quel mezzo secondo per calciare, diventa difficile fare delle analisi e andare a dire qualcosa ai calciatori. Sono situazioni che capitano, si fanno i complimenti agli avversari. Si ritorna e la prossima si vede se si mette qualcosa di più, un pezzettino in più”.

